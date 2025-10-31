Temporal
El temporal de Andalucía se cobra su primera víctima tras las fuertes lluvias
Se trata de la única víctima mortal del temporal que azotó a la provincias de Huelva y Sevilla el pasado miércoles
Redacción
El hombre de unos 53 años que resultó herido grave al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de Gibraleón (Huelva) debido al tornado que afectó al municipio el pasado miércoles, finalmente ha fallecido en la noche de este jueves, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.
Así, estas fuentes han señalado que al hombre se le está practicando la autopsia durante la mañana de este viernes y cuando finalice será trasladado al tanatorio municipal.
Este hombre fue herido grave el pasado miércoles cuando se le cayó una estructura de una terraza a consecuencia del tornado que afectó al municipio olontense y que causó destrozos de diversa consideración.
Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se desplazaron al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que ha tenido que ser reanimado por los sanitarios y que consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Una vez en el hospital fue ingresado en la UCI, pero finalmente ha fallecido en la noche de este jueves.
Se trata de la única víctima mortal del temporal que azotó a la provincias de Huelva y Sevilla el pasado miércoles y que hizo que la Aemet elevará el aviso rojo en el litoral, Condado y Andévalo onubenses. Las lluvias generaron más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Este temporal ha dejado otra persona herida en Carmona, Sevilla.
