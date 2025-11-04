Incendio
Arde en Girona el restaurante Mas Marroch, de los hermanos Roca
Eva Batlle
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña trabajaban a primera hora de este martes en la extinción de un incendio en el restaurante Mas Marroch, propiedad de los hermanos Roca, en la localidad gerundense de Vilablareix. El aviso del fuego se ha recibido poco después de las cinco menos cuarto de la madrugada, cuando se ha detectado que la cúpula de madera del establecimiento estaba ardiendo.
Al llegar al lugar, el equipo de extinción han empezado a sofocar las llamas de la cúpula y, hacia las siete de la mañana, el fuego ya se ha dado por estabilizado. A partir de ahí, los bomberos han empezado a centrarse en la protección de la masía para evitar que el fuego se extendiera a otras zonas del recinto, ubicado en el Camí Pla del Marroch.
De momento no se han comunicado heridos, y las causas del incendio aún se investigan. En la zona también trabajan miembros de los Mossos d'Esquadra y del SEM.
Suscríbete para seguir leyendo
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El enfado del ovetense Luis García, entrenador de Las Palmas, en El Molinón: 'Solo se miran las bajas del lado del Sporting
- La ambiciosa solución antiatascos para la autopista 'Y' que nunca se ejecutó en Asturias
- Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas