Todo se fundió a negro. La investigación se enquistó. Los agentes de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d’Esquadra encontraron un muro: los menores que acompañaban a Caroline aquella noche no colaboraban con la investigación. Cada vez que se acercaban a buscarlos a la zona donde se reunían huían en estampida. Cada vez que se les llamaba a testificar, no acudían. Los que lo hacían, divagaban. Además, muchos eran menores a los que no resulta fácil interrogar.

La familia de Caroline descartó -y aún lo sigo haciendo- que el único sospechoso como posible responsable de la desaparición tuviera realmente algo que ver. "El único que se ha acercado, precisamente, ha sido Jasthin. Me escribió preguntando cómo estaba", afirma Isabel. "Me dijo que estaba recordando cosas. Que cuando desapareció mi hija, allí había tres chicos y un coche rojo", narra la madre.

Algunos relatos apuntaron a la presencia de tres hombres marroquíes junto a un vehículo de color rojo. "Más tarde, Silvia (la amiga con quien se supone que dormía Caroline) es cuando me dice que a lo mejor le han hecho algo los tres chicos árabes del coche. Y entonces es cuando yo caigo: hay un video de aquella noche, que han grabado y subido aunque luego han eliminado de la red. Salen tres chicos árabes en un coche...", revive Isabel.

El vídeo del coche rojo

Para la familia, este vídeo se antoja clave: "Yo creo que mi hija se montó en el coche rojo. Creo que son los responsables. Se montó y ahí se la llevaron. Pienso que ya estaba todo planeado para venderla y sacarla del país", lamenta Isabel.

¿Qué pasó? ¿Dónde esta Carol? Las preguntas siempre se repiten. La investigación familiar ha aportado, cree Isabel, una hipótesis factible de lo que pudo pasar: "Creo que llegaron a Sabadell, que estuvieron ahí haciendo el tonto hasta las tres de la madrugada", reconstruye con dolor. "Los chicos dijeron que les extrañó lo del coche rojo, porque fueron muy directos a ellos, aunque había muchos más huecos. Que abrieron el coche, que se bajaron tres adultos marroquíes o franco-marroquíes, bien trajeados, y abrieron el capó y bebida gratis para todos… Creo que eran amigos de Niss (otra de las jóvenes que estaba junto a Caroline)".

"Creo que mi hija tras la segunda estampida volvió al Bora Bora, y que ahí encontró a los chicos del coche rojo. Caroline no tenía dinero para volver a casa y eran las seis de la mañana. No había nadie, estaba ella sola. Que estos tipos del coche le dijeron 'vente, somos los amigos de Niss... llámala para que veas que no pasa nada malo...", supone Isabel. "Mi hija hizo una llamada a Niss por teléfono, está recogido en el sumario. Es la última llamada que hace antes de desaparecer. Ella no le cogió el teléfono y mi hija no volvió a estar", explica.

Por si hay dudas, Isabel amplía: "En la cuenta de Niss de la red social 'Ask', antes de que la borrase, encontré un post, era una foto. Salía Niss y mi hija". En los comentarios realizados en esa imagen en la citada red social, Isabel destaca uno, "un árabe mayor le pregunta a Niss si la chica del medio era virgen porque le gusta, le dice que se he enamorado de ella. Niss le contesta: sí, es virgen. La chica del medio era mi hija".