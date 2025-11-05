Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia machista

Crónica de un asesinato 'anunciado' en Zaragoza: Abel cumplió su amenaza de matar a Eugenia

La víctima nunca denunció a su pareja a pesar de los malos tratos que recibía

Abel M. E. perpetró el asesinato en el domicilio en el que residía con la víctima, en la calle Privilegio de la Unión, en Zaragoza.

Abel M. E. perpetró el asesinato en el domicilio en el que residía con la víctima, en la calle Privilegio de la Unión, en Zaragoza. / JAIME GALINDO

A. T. B.

Zaragoza

Eugenia Mercedes era "tierna", "dulce", "trabajadora" y "muy cristiana". Era una mujer "muy buena" que no merecía el trágico final al que ayer le condenó su pareja: la muerte. Sus gritos desesperados abrieron la esperanza a la supervivencia, pero ya era imposible. Solo se pudo certificar su deceso. Apenas se pudo hacer nada para salvarla porque esa puerta, la del 2ºC del número 23, en la calle Privilegio de la Unión, estaba cerrada a cal y canto. Allí yacía su cadáver con varias heridas por arma blanca. Cerca se encontraba Abel, un hispanocubano nacido en 1963 cuyo último servicio en este trágico despertar del cuarto de noviembre de 2025 fue intentar suicidarse ingiriendo amoniaco.

Las agujas del reloj marcaban, más o menos, las 08.35 horas. Y el tranquilo amanecer de este edificio, okupado en pleno corazón de San José, se quebró con los gritos de Eugenia. Con esos alaridos se escribió el punto y final de lo que era la crónica de una muerte anunciada, la crónica de un asesinato machista, el de Abel frente a su pareja. Porque mucho antes, desde hacía semanas y meses, a esta mujer ya le habían augurado este funesto final. Porque a Eugenia le habían encontrado llorado en la parada del autobús, porque a Eugenía le había dado cobijado sus vecinos en sus casas... Porque Eugenia tenía miedo y estaba amenazada de muerte.

Sin denuncias

Tanto miedo tenía esta buena mujer que no denunció. Por eso la Policía no tenía ningún registro de lo mucho que cuentan sus vecinos. Le profesaban un gran cariño y con ese mismo cariño intentaron salvarle ayer la vida. Primero fue Leticia y luego Alejandro. Leticia despertó a Alejandro por los gritos desesperados de Eugenia. Y Alejandro intentó echar abajo la puerta del 2ºC. No lo consiguió hasta que llegaron los primeros agentes.

Que esa puerta se resistiera tanto, con esa doble llave reforzada por el candado, habla de la premeditación de Abel. En el rellano había restos de madera, restos de esa puerta que separaba la muerte de la vida, que separaba la agonía de Eugenia de una mínima esperanza para devolverle a la vida. Desde detrás de esa puerta se le escuchaba pedir socorro, que se desangraba, que se estaba muriendo... Hasta que se hizo el silencio.

Deja huérfana a una hija de 25 años que reside en Estados Unidos, con la que también convivió en Las Delicias. Desde hacía un año y medio, más o menos, Eugenia se había mudado a la calle Privilegio de la Unión para convivir con Abel. Y desde hace un año y medio, más o menos, se comenzó a escribir la crónica de una muerte que cada vez se anunciaba con más fuerza. Hasta ayer: Abel asesinó a Eugenia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  2. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  3. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  4. Este es el pueblo de Asturias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a una campaña publicitaria
  5. ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
  6. La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
  7. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  8. Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora

Tener una casa en plena montaña delos Picos de Europa en Asturias es posible y a muy buen precio: buen estado, en pleno corazón natural y por poco más de 60.000 euros

Tener una casa en plena montaña delos Picos de Europa en Asturias es posible y a muy buen precio: buen estado, en pleno corazón natural y por poco más de 60.000 euros

Concluye la mejora del campo de fútbol del Alcava, en Laviana, de la que se beneficiarán 300 jóvenes deportistas

Concluye la mejora del campo de fútbol del Alcava, en Laviana, de la que se beneficiarán 300 jóvenes deportistas

La Champions, en directo | Brujas - FC Barcelona

La Champions, en directo | Brujas - FC Barcelona

Unas jornadas sobre la dictadura de Franco "para comprender y hacer que no se vuelva a repetir"

Unas jornadas sobre la dictadura de Franco "para comprender y hacer que no se vuelva a repetir"

ESPECIAL MULTIMEDIA | Las memorias de Juan Carlos I, donde habla de (algunas) personas de su vida

ESPECIAL MULTIMEDIA | Las memorias de Juan Carlos I, donde habla de (algunas) personas de su vida

Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas

Comienza en Gijón el Congreso de Ergonomía y Psicosociología, con más de 300 especialistas
Tracking Pixel Contents