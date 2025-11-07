Euskadi
Detenido un arrendatario de 52 años acusado de agredir sexualmente a su inquilino, de 21, en Vitoria
La víctima acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma
Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven
EP
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 52 años por un presunto delito de agresión sexual a otro hombre, un joven de 21 años, en un inmueble de Vitoria, en el que la víctima acababa de alquilar una habitación al presunto agresor.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en el camarote de un inmueble sito en el barrio Santa Lucía de Vitoria-Gasteiz. La víctima, un hombre de 21 años, acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma. Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven.
El pasado miércoles, la Ertzaintza puso en marcha una investigación para localizar y detener al presunto agresor, un hombre de 52 años, que fue detenido ayer y trasladado a dependencias de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición judicial.
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco