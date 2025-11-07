Accidente
Una joven muere atropellada en Valencia por un camionero que da positivo en drogas
El camionero ha asegurado a los agentes de la Policía Local que "no ha visto" a la víctima
Una joven de 20 años ha fallecido a primera hora de la mañana de hoy tras ser arrollada por un camión en València mientras cruzaba en verde un paso de peatones. El conductor del vehículo ha dado posteriormente positivo en cocaína y cannabis y está siendo investigado, según ha podido saber este periódico de fuentes de toda solvencia
El siniestro ha ocurrido en torno a las 6.45 horas. El camionero, que conducía un vehículo de gran tonelaje de una empresa de reparto de paquetería, se estaba incorporando a la calle Valle de la Ballestera desde la calle Hernández Lázaro. Tenía el semáforo en ámbar, mientras que el de peatones estaba en verde. La joven se encontraba cruzando por el paso de cebra cuando el camión, en el giro, la ha arrollado.
El camionero ha asegurado después a los agentes de la Policía Local de València que "no ha visto" a la víctima. La joven, que ha perdido la vida en el acto, estaba a punto de empezar su jornada y, de hecho, iba preparada incluso con la comida del mediodía.
Tras el arrollamiento, que ha obligado a cortar la calle Valle de la Ballestera en sentido hacia Maestro Rodrigo, han tenido que intervenir los Bomberos de Valencia para liberar el cuerpo de la víctima mortal. Una vez realizada esta tarea, la comisión judicial ha acudido al lugar del accidente para iniciar las primeras pesquisas, así como el equipo de Atestados de la Policía Local de València.
Poco después de las 10.20 de la mañana se han retirado las unidades de Policía Judicial de Tráfico que se han desplazado hasta el lugar para hacer una minuciosa inspección ocular de la zona.
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Se vende chalet en Asturias con "tres habitaciones, dos baños, reformado" y "ocupada ilegalmente": el fenómeno de comprar casa con un okupa dentro se extiende