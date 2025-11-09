Investigación
A juicio un fraile por estafar más de 220.000 euros a sacedortes ancianos en una residencia de Valencia
El sospechoso se hizo con el dinero que debía servir para su manutención y lo envió a cuentas en el extranjero
EP
Un juzgado de la localidad valenciana de Torrent ha procesado a un fraile de una residencia de sacerdotes ubicada en el Vedat de Torrent por estafar, presuntamente, más de 220.000 euros a otros párrocos compañeros suyos de la congregación.
Junto a este fraile, el juzgado también ha procesado --tal y como se desprende de un auto del pasado 9 de junio-- a otra persona, presunta mano derecha de este religioso para cometer la supuesta estafa.
Varias denuncias
La investigación comenzó tras varias denuncias interpuestas contra el fraile y una persona más en las que se alertaba de una supuesta estafa a párrocos de la residencia de el Vedat de Torrent que tenían mermadas sus facultades mentales.
Al parecer, los sacerdotes de la residencia tenían que hacer una aportación para poder estar allí y para atender sus cuidados, pero el dinero presuntamente destinado a este fin en realidad no se dedicaba a eso.
El juzgado realizó varias pesquisas para depurar posibles responsabilidades y descubrió, tras las pruebas practicadas durante la investigación, que dos personas, una de ellas un fraile, eran las responsables del control y gestión de una residencia de sacerdotes ancianos. Las instalaciones están en el Vedat de Torrent y los sospechosos podían ser presuntos autores de los delitos de apropiación indebida y estafa.
En concreto, los investigados se habrían apropiado presuntamente de más de 220.000 euros de, al menos, tres víctimas, dinero que habrían enviado a Colombia o Argentina.
Los hombres habrían aprovechado que uno de ellos estaba autorizado en las cuentas corrientes de los residentes para obtener diferentes cantidades de dinero que luego habrían enviado a cuentas en el extranjero a través de locutorios.
El auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado ha puesto fin a las diligencias de instrucción y el siguiente paso, tras presentarse los escritos de acusaciones y defensas, será la posible apertura de juicio oral contra los investigados.
- Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Álvaro Platero, presidente y único accionista de Astilleros Gondán: 'Nos gusta lo que hacemos y dónde lo hacemos
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- Fallece un pescador en Valdés, entre las playas de Barayo y Sabugo, tras caer al agua