En El Casar de Escalona
Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
Los hechos ocurrieron a última hora de este domingo
EFE
Toledo
