Sucesos

Encerrada, golpeada y privada de comida: liberan a una mujer retenida en Alhama de Murcia durante una semana

La víctima, de 50 años, presentaba signos de desnutrición y quemaduras; los detenidos están acusados de detención ilegal, lesiones y delito contra la salud pública

En una de las habitaciones del domicilio se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo a modo de secadero

En una de las habitaciones del domicilio se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo a modo de secadero / Guardia Civil

Joaquín Vallés

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una actuación en Alhama de Murcia que se ha saldado con la liberación de una mujer, de 50 años, que había permanecido, durante una semana, retenida en contra de su voluntad en una habitación de su domicilio.

Tres personas, que convivían con la víctima en la vivienda, han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

La actuación se inició cuando un guardia civil fuera de servicio recibió una información sobre la posible existencia de una mujer, retenida en contra de su voluntad en una vivienda de la localidad.

Domicilio de la mujer en Alhama de Murcia, donde ha permanecido retenida en contra de su voluntad durante una semana

Domicilio de la mujer en Alhama de Murcia, donde ha permanecido retenida en contra de su voluntad durante una semana / Guardia Civil

Debido a la gravedad del supuesto delito y para verificar si estas informaciones eran ciertas, la Guardia Civil, con la información aportada por el agente, activó de inmediato un dispositivo operativo dirigido a la localización del inmueble.

Las indagaciones resultaron positivas cuando los investigadores dieron con la casa: una vivienda, propiedad de una mujer, que compartía con varios hombres jóvenes, uno de ellos menor de edad, conocidos delincuentes de la zona y vinculados con el mundo de las drogas.

La mantenían encerrada con un candado exterior

La Guardia Civil estableció un dispositivo policial para el rescate de la supuesta víctima que culminó con la detención de los tres sospechosos y con la liberación de la mujer, que fue localizada dentro de una de las habitaciones en un estado físico deplorable.

Esta estancia, donde al parecer había permanecido encerrada durante una semana, tenía un candado exterior. Dentro, un colchón en el suelo, ropa tirada y suciedad.

En otra de las habitaciones se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo a modo de secadero.

Habitación donde al parecer había permanecido encerrada la mujer

Habitación donde al parecer había permanecido encerrada la mujer / L.O.

La ambulancia desplazada a la zona trasladó a la víctima hasta el centro médico de Alhama de Murcia desde donde fue derivada al hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia. El parte médico reflejó desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro.

Según se desprende de la investigación los ahora detenidos, fruto de posibles desavenencias por el consumo de sustancias estupefacientes, habían sometido a la mujer a vejaciones tales como no dejarla ir al baño, cortarle el pelo, insultarla, privarla de medicación, comida y bebida.

A los tres detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

