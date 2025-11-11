Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la localidad de Consuegra

Encuentran los cuerpos sin vida de una madre y su hijo en Toledo

El hijo, que falleció por un accidente doméstico, estaba a cargo de su madre dependiente, que habría muerto por falta de atención

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / EP

EP

Toledo

Agentes de la Guardia Civilhan hallado los cuerpos sin vida de una madre y su hijo en su domicilio de la localidad toledana de Consuegra, sin apreciarse, por el momento, indicios de criminalidad ni los cadáveres ni en la vivienda.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, que indican que el hallazgo se produjo este pasado domingo, cuando los agentes, alertados por los vecinos que llevaban días sin ver a los fallecidos, se personaron en la vivienda.

El hijo, de 61 años, estaba al cuidado de su madre, de 87 años, en situación de dependencia, según estas fuentes.

El caso se está investigando, pero los primeros indicios apuntan a que el varón sufrió un accidente doméstico, que se desconoce y que fue la causa de su muerte.

El fallecimiento de su progenitora se habría producido por causas naturales, tras no recibir la atención adecuada, que le proporcionaba el progenitor.

