Detenido en Madrid un hombre acusado de matar a 50 ovejas y maltratar a decenas más

Las ovejas maltratadas sufrían enfermedades por afecciones respiratorias, cojeras, inflamación e infección de las mamas o anomalías en las pezuñas

Decenas de ovejas muertas en una explotación ganadera de Parla.

EP

MADRID

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Parla a un hombre como presunto responsable de un delito de maltrato animal o posible abandono de animal vertebrado con resultado de muerte tras localizar en una finca unas 50 ovejas muertas y otras en mal estado.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, y en la intervención participaron la Policía Nacional y el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, con la colaboración del Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, así como con la Policía Local de Parla.

Las ovejas maltratadas sufrían enfermedades por afecciones respiratorias, cojeras, inflamación e infección de las mamas o anomalías en las pezuñas, ha informado la Policía en un comunicado, donde añade que los cercados estaban oxidados y el sustrato sobre el que estaban los animaes era en su mayoría heces.

La explotación ganadera, ubicada en una nave en el término municipal de Parla, contaba con unos 220 animales y carecía de limpieza y las revisiones veterinarias correspondientes. El detenido no disponía de documentación ni libro de registro de la finca, y afirmó que el veterinario no acudía a la zona desde el pasado febrero.

Por su parte, el pienso estaba depositado directamente en el suelo y en él se encontraron restos y plumas de un ave muerta, con el consiguiente riesgo sanitario que esto supone, tal y como ha subrayado la Policía.

