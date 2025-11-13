Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Bollullos

Tres detenidos por matar a una persona durante un robo en una casa de Huelva

La víctima en ese momento se encontraba sola, fue inmovilizada y recibió una serie de golpes y patadas con gran violencia

Imagen de uno de los detenidos por el homicidio en Bollullos Par del Condado (Huelva).

Imagen de uno de los detenidos por el homicidio en Bollullos Par del Condado (Huelva). / GUARDIA CIVIL

EFE

Huelva

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por el homicidio de una persona en Bollullos Par del Condado (Huelva), cuyo cadáver fue hallado el pasado 9 de noviembre con evidentes signos de violencia en el propio domicilio de la víctima.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida por parte de su padre, los agentes iniciaron una investigación que reveló que tres personas entraron en casa de la víctima, que en ese momento se encontraba sola, y que la inmovilizaron y le propinaron una serie de golpes y patadas con gran violencia, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación mostró que los autores pertenecían a un grupo delictivo dedicado a la comisión de robos con violencia en distintas localidades, que se caracterizaba por actuar con violencia extrema.

Una vez localizados, los tres presuntos autores han sido detenidos; dos de las detenciones se han producido en una nave contigua a la autovía A-49 y una tercera detención ha tenido lugar en la localidad de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), donde esta persona estaba trabajando.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS). Ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Palma del Condado (Huelva) Plaza nº 1 y la Fiscalía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  2. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  3. Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
  4. Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
  5. El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
  6. Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
  7. Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
  8. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas

Indra, sobre el Tallerón de Gijón: "Será la fábrica militar más moderna de España y puede que de Europa"

Indra, sobre el Tallerón de Gijón: "Será la fábrica militar más moderna de España y puede que de Europa"

La revolución neurotecnológica ya nos permite vivir en un mundo de "ciencia ficción"

La revolución neurotecnológica ya nos permite vivir en un mundo de "ciencia ficción"

El PP asturiano arropa al alcalde de Ribadesella, que participó en un proceso en el que logró una plaza municipal: "Fue un error administrativo, se subsanará y ya dio explicaciones suficientes"

El PP asturiano arropa al alcalde de Ribadesella, que participó en un proceso en el que logró una plaza municipal: "Fue un error administrativo, se subsanará y ya dio explicaciones suficientes"

La sala capitular de la Catedral de Oviedo, “fue el Niemeyer de finales del siglo XIII”

La sala capitular de la Catedral de Oviedo, “fue el Niemeyer de finales del siglo XIII”

La Universidad de Oviedo se vuelve a revelar contra el desembarco de las privadas en Asturias: "Alegamos dudas sobre su legalidad"

La Universidad de Oviedo se vuelve a revelar contra el desembarco de las privadas en Asturias: "Alegamos dudas sobre su legalidad"

TVE ficha a la cuñada asturiana de Cristiano Ronaldo para un concurso de cocina junto a Belén Esteban: "Voy a vivir una super aventura"

TVE ficha a la cuñada asturiana de Cristiano Ronaldo para un concurso de cocina junto a Belén Esteban: "Voy a vivir una super aventura"

Aterriza en Lidl la chaqueta más elegante y barata de la temporada: disponible por 12,99 euros y en tres colores

Aterriza en Lidl la chaqueta más elegante y barata de la temporada: disponible por 12,99 euros y en tres colores

La nueva cita gastronómica de Siero homenajea a la croqueta: estos son los 21 establecimientos participantes y sus propuestas

La nueva cita gastronómica de Siero homenajea a la croqueta: estos son los 21 establecimientos participantes y sus propuestas
Tracking Pixel Contents