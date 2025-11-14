TRÁFICO DE PERSONAS
Macroperación contra la trata en Madrid: 16 detenidos por prostituir mujeres
La Policía Nacional ha arrestado a 16 personas e identificado a otras 140 en un conocido bloque de Arganzuela dedicado a la prostitución desde los años 90
Héctor González
La Policía Nacional ha metido entre rejas a 16 individuos e identificado a otras 140 por tráfico de personas tras una macroperación en un edificio de Delicias, en el distrito de Arganzuela, tristemente conocido desde los años 90 como uno de los puntos calientes de explotación sexual de mujeres de la ciudad.
Hasta 60 víctimas, en su mayoría procedentes de Colombia y Paraguay, eran obligadas a prostituirse en los 16 pisos del inmueble, situado en el 127 de la calle Delicias. La red se extendía también a los bajos comerciales de la zona: ocho locales fueron inspeccionados y sancionados después de que los agentes confirmaran que allí se cerraban las negociaciones entre los clientes y los proxenetas, pactando tarifas y horarios lejos de miradas indiscretas.
Bautizado como Safo, el operativo es uno de los mayores golpes recientes contra la explotación sexual en la capital, tal y como han resaltado este viernes sus responsables, en un balance presentado por el inspector jefe de la Brigada de Extranjería de Madrid, Víctor de las Heras, acompañado por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el jefe superior de Policía, Javier Galván.
La calle Delicias no es ajena a este tipo de actuaciones. En 2019, otro edificio del número 133, igualmente utilizado para la prostitución, tuvo que ser clausurado después de que la propiedad contratara a una empresa privada para controlar el acceso, destapando así el entramado que operaba en su interior.
