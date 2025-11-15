El calvario de una mujer en Sevilla: su marido le daba comida en mal estado y le hacía jurar que no miraría por la ventana sin él

El calvario sufrido por una mujer en Sevilla será juzgado este mes en la Audiencia Provincial de Sevilla. Su marido le maltrataba desde el inicio de la convivencia, según el relato de acusación de la Fiscalía, que pide para el varón dos años y nueve meses de prisión por un delito de maltrato habitual y otro de lesiones en el ámbito familiar.

La convivencia de la pareja, que se casó en 2020, comenzó en 2022. El duro relato de hechos de la Ministerio Público concluye que el acusado mantuvo respecto de su esposa una actitud de "menosprecio continuo y anulación de la misma". De esta manera, explica el escrito, el varón pretendía "mantener superioridad hacia ella y consegui aislamiento".

Para lograr su objetivo, el varón utilizó conductas de "violencia psíquica" consistentes en "control, dependencia económica y desavalorización". Además, el acusado también usó la fuerza bruta, es decir "violencia física".

Relata el Ministerio Público que durante el tiempo que duró la convivencia, el varón insultó a la mujer llamándola "hija de puta" o "puta". Además, le profería amenazas del tipo "te voy a matar" y "te voy a degollar".

El varón no permitía a la mujer salir a la calle si no iba acompañada de él. Más allá de eso, el escrito recoge que la mujer tampoco podía "hablar con nadie ni abrir la puerta si alguien le llamaba". "Le hacía jurar por el Corán que mientras estaba sola no miraba por la ventana", señala la Fiscalía.

La mujer estaba vigilada hasta el extremo por su marido. Él "presenciaba las comunicaciones que mantenía con su familia, no le facilitaba dinero ni llaves de la vivienda".

Los hechos relatados por la Fiscalía recogen también el racionamiento de la comida. Incluso, "le hacía comer alimentos en malas condiciones", tales como fruta podrida o alimentos pasados de fecha".

Las agresiones físicas llegaban durante las discusiones. "Habitualmente le propinaba puñetazos en la cabeza y cuando trataba de pedir auxilio o gritaba por el dolor, le tapaba fuertemente la boca y la nariz".

Todo esto lo hizo el acusado entre los meses de junio de 2022 y el 29 de julio de ese mismo año. La mujer le comunicó aquel día que no soportaba más la situación y se iba a marchar. "El acusado la agarró del pañuelo, le golpeó en el rostro y abandonó el domicilio, cerrando la puerta con llave por fuera", recoge la acusación.

La Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos tras ser alertada por los vecinos. Tuvieron que llamar a los bomberos para que rescataran a la mujer.

Piden 2 años y 9 meses de prisión

La Fiscalía por estos hechos relatados ha solicitado dos años y nueve meses de prisión para el varón. Le acusa de haber cometido un ilícito de maltrato habitual en el ámbito familiar tipificado en el artículo 173.2 del Código Penal. Además, también le imputa otro de lesiones en el ámbito familiar y un delito de coacciones, absorbido por el enterior.

Por el primero de los delitos, se le piden 2 años de prisión. Por el delito de lesiones se le solicitan nueve meses de prisión. Además, se ha solicitado una orden de alejamiento de 300 metros a la víctima, su lugar de trabajo y su domicilio, así como una pena de prohibición de comunicarse durante 5 años.