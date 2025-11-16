En Alpedrete
Investigan como posible caso de violencia machista la muerte violenta de una mujer que ocurrió este sábado en Madrid
La víctima apareció fallecida con signos de violencia junto a su pareja, ambos de 60 años
EP
MADRID
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 60 años en la localidad madrileña de Alpedrete, según ha informado a través de sus redes sociales.
Fue este sábado cuando Emergencias 112 Comunidad de Madrid informó del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en un chalet de la calle de la Jara del municipio.
El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas. La llamada a Madrid 112 se ha producido a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido.
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Primera pista sobre Tomasín tras cuatro días de búsqueda: aseguran haberlo visto en un cruce, pero no encuentran nada tampoco en esa zona
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros