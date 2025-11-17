Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un autobús implicado

Un accidente múltiple en la A-6 a su paso por Madrid deja 24 heridos, dos de ellos graves

Del total de los heridos, dos están graves, cuatro moderados y 18 leves

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112. / EP

EP

MADRID

Un total de 24 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, en un accidente múltiple en la A-6, a la altura de Collado Villalba, en el que se han visto implicados un autobús con 32 pasajeros, un camión pequeño de reparto y una furgoneta, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Según ha detallado el servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las 8.30 horas y ha dejado a dos personas heridas graves, una pasajera de autobús y el conductor del camión.

Además, hay cuatro personas heridas moderadas, que son tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgonetas, y 18 personas heridas leves, todas ellas adultas. Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que intervenir para el rescate de los dos heridos graves y para realizar tareas de prevención.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos del Summa 112, que siguen atendiendo a los heridos leves, mientras que la Guardia Civil se encarga de regular el tráfico y ha conseguido ya reabrir un carril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  2. ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
  3. Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
  4. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  5. El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
  6. Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo
  7. Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
  8. Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros

Ex compañeros de profesión de Terelu Campos sentencian su obra de teatro y lo que opinan los espectadores: "El público es sobreano, hay que aceptar que no te quieren""

Ex compañeros de profesión de Terelu Campos sentencian su obra de teatro y lo que opinan los espectadores: "El público es sobreano, hay que aceptar que no te quieren""

Comienza la primera entrega industiral masiva de robots humanoides del mundo

Comienza la primera entrega industiral masiva de robots humanoides del mundo

La transformación cultural de Gijón. Una ciudad de Museos

La transformación cultural de Gijón. Una ciudad de Museos

Jova Hotel Boutique estrena su categoría 4 estrellas superior

Jova Hotel Boutique estrena su categoría 4 estrellas superior

‘Mallorca, Ca Nostra’: un turismo con alma y responsabilidad

‘Mallorca, Ca Nostra’: un turismo con alma y responsabilidad

Un accidente múltiple en la A-6 a su paso por Madrid deja 24 heridos, dos de ellos graves

Un accidente múltiple en la A-6 a su paso por Madrid deja 24 heridos, dos de ellos graves
Tracking Pixel Contents