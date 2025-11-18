Investigación
Detenido por matar a su pareja en Murcia
Existían denuncias previas por malos tratos contra el sospechoso en los años 2008, 2017 y 2018
La Policía Nacional ha detenido a un individuo acusado de matar a su pareja en Murcia, confirma la Delegación del Gobierno.
Ocurría en la calle Don Fabián, en San José de la Montaña, en el municipio murciano, sobre las nueve de la noche de este lunes.
"Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda", detallan desde el departamento que dirige Francisco Lucas, al tiempo que agregan que "existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018".
No obstante, "no existía ninguna orden de alejamiento" vigente entre la pareja. La Delegación precisa que "continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte".
La anterior víctima de violencia machista en la Región fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas