Detienen en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá

El hombre compró entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude

Coche de patrulla de la Policia Nacional. / EUROPA PRESS/ ARCHIVO

EFE

Castellón de la Plana

La Policía Nacional ha detenido en Castellón de la Plana a un fugitivo incluido en la lista de los diez más buscados por Canadá y reclamado por las autoridades canadienses por delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal, por los que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión.

Según fuentes policiales, el ahora detenido compró, entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude, causando un perjuicio cercano a dos millones de dólares canadienses.

La investigación comenzó a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el prófugo, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención, podría encontrarse en España.

Gracias al intercambio de información de la Red Nacional FAST, la Policía Nacional pudo centrar la búsqueda en la zona donde residía el investigado y el pasado 6 de noviembre, tras varias comprobaciones, fue arrestado cuando se encontraba en un bar de Castellón.

