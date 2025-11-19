Investigación
Detienen en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá
El hombre compró entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude
EFE
La Policía Nacional ha detenido en Castellón de la Plana a un fugitivo incluido en la lista de los diez más buscados por Canadá y reclamado por las autoridades canadienses por delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal, por los que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión.
Según fuentes policiales, el ahora detenido compró, entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude, causando un perjuicio cercano a dos millones de dólares canadienses.
La investigación comenzó a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el prófugo, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención, podría encontrarse en España.
Gracias al intercambio de información de la Red Nacional FAST, la Policía Nacional pudo centrar la búsqueda en la zona donde residía el investigado y el pasado 6 de noviembre, tras varias comprobaciones, fue arrestado cuando se encontraba en un bar de Castellón.
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
- La ciudad asturiana donde se encuentra la estrella de Navidad más grande de España: diez metros de alto y miles de luces
- Lágrimas en Oviedo por Antonio Martínez, el vendedor de la ONCE que se ganó a miles de carbayones: “Era un cielo”
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- Así afectarán las obras de la nueva universidad privada de Oviedo en uno de los edificios más singulares de la ciudad
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino