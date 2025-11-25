Investigación
Detenido en Salamanca un hombre tras meses recluido en su domicilio para eludir el ingreso en prisión por maltrato
El arrestado se había encerrado en su casa tras tener conocimiento de la orden de búsqueda
EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre que permanecía recluido en su domicilio desde hacía varios meses para evitar cumplir una orden judicial de ingreso en prisión dictada el pasado mes de junio por un delito de malos tratos.
La detención se produjo la semana pasada como resultado de las investigaciones realizadas por agentes de la Comisaría de Salamanca, que localizaron el domicilio en el que el fugitivo se ocultaba.
Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, los agentes accedieron a la vivienda y procedieron a su detención.
El hombre se había encerrado en el domicilio tras tener conocimiento de la orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, momento en el que abandonó su trabajo y vendió su vehículo. Para mantenerse durante este tiempo, contó con la ayuda de personas de su entorno más cercano, que se encargaban de facilitarle alimentos, tabaco y otros productos de primera necesidad.
Tras su arresto, el detenido ha sido puesto a disposición judicial y ha ingresado en prisión en cumplimiento de la orden existente.
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT