Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda de Málaga

Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox, han informado a EFE fuentes municipales.

Según los primeros datos facilitados, se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia, intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador, han señalado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El teléfono 112 ha atendido a las 15.20 horas una llamada de socorro que alertaba de un posible escape de gas en una vivienda situada en la calle Pontil, en el caso antiguo de Torrox, en la que solicitaba asistencia sanitaria urgente paras varias personas que se encontraban en el suelo. Desde la sala coordinadora se ha activado de inmediato al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local, ha informado la Junta de Andalucía.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos de bomberos de los parques de Nerja y Vélez-Málaga, así como una UVI móvil y un equipo médico.

Fuentes policiales han confirmado el fallecimiento de las cuatro personas, dos adultos y dos adolescentes, uno menor y otro de 19 años. Las mismas fuentes han indicado que la vivienda estaba cerrada y que no hay signos de deflagración en el inmueble.

Los bomberos, por su parte, han realizado labores de comprobación de existencia de gas en la vivienda, que ha resultado negativo, según han informado fuentes del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento.

Luto en el municipio

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de la localidad axárquica ha informado de que decreta tres días de luto oficial en el municipio y ha cancelado la agenda de actos municipales durante este tiempo en señal de respeto. Del mismo modo, ha llamado a la ciudadanía a sumarse al minuto de silencio convocado para este miércoles 26 a las 10.00 horas en la plaza de la Constitución, a las puertas de la sede consistorial.

El alcalde, Óscar Medina, ha mostrado su consternación ya ha expresado su más sentido pésame en nombre de toda la corporación municipal y del pueblo de Torrox por este terrible suceso. "Es un día tremendamente triste para Torrox. Cuatro de nuestros vecinos han perdido la vida en circunstancias verdaderamente dramáticas. Quiero trasladar, en nombre de toda la corporación municipal y de todos los torroxeños, nuestras más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas", ha señalado.

El Ayuntamiento, dice en la nota, que está a la espera de conocer las causas oficiales del fallecimiento de la familia.