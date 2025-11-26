No hay detenidos
Una agresión a navajazos en plena calle acaba con dos heridos en Sevilla
Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este miércoles en torno a las 18.30 horas
Ramón Morales
Sevilla
Una pelea a navajazos ha acabado con varios heridos este miércoles por la tarde en el entorno de la Plaza de la Gavidia de Sevilla, según ha informado a este periódico el servicio de Emergencias 112.
Los primeros avisos tuvieron lugar alrededor de las 18.30 horas, cuando varios viandantes alertaron de una agresión con arma blanca de una persona a otras dos en plena calle, resultando heridas las dos, una de ellas con una aparatosa herida en el cuello.
Tras la agresión, el autor de las puñaladas huyó a pie del lugar. Fueron movilizados tras el suceso efectivos de la Policía Local de Sevilla, Policía Nacional y sanitarios del 061. Por el momento no hay detenidos ni actuaciones tras el suceso.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Consternación y tristeza' en Avilés por el fallecimiento de un menor mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas