En la Sagrada Familia
Una persona muere en A Coruña en un incendio en un edificio
Una segunda persona fue trasladada en estado crítico
Las autoridades permiten acceder a los residentes por grupos al edificio, pero algunas familias deberán ser realojadas
Marta Otero Mayán
Una persona ha fallecido en un incendio en un edificio de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, y otra fue trasladada en estado crítico al hospital. Así lo ha confirmado el 112 Galicia, mientras que los equipos de intervención continúan trabajando en el inmueble, que debió ser desalojado. También detallan que algunas personas permanecen confinadas por motivos de seguridad. Los bomberos detallan que el origen del fuego, que se desató en torno a las 17.45 de la tarde, fue el cuadro eléctrico del edificio, y que fue un particular el que avisó a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia permanecen en la calle, que está cortada al tránsito, y van dejando acceder por grupos a los residentes a sus viviendas. Los bomberos detallan que algunas familias deberán ser realojadas debido a la afectación sobre sus pisos y la falta de luz.
El humo afectó a las escaleras y las viviendas del edificio. Tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, los Bomberos localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. El personal del Servicio de Urgencias - 061 prestó asistencia sanitaria en el lugar a los heridos, pero solo uno pudo ser trasladado con vida, en estado crítico, mientras que la otra persona falleció.
La Policía Nacional y Protección Civil permanecen en la zona, así como los servicios de emergencia, con el fin de facilitar la salida de los residentes mientras se ventila el inmueble.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social