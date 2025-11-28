Investigación
Dos detenidos por el incendio mortal en A Coruña
Un hombre falleció este jueves por la tarde tras un incendio en un edificio de la calle San Isidoro y otro permanece ingresado en la UCI con pronóstico grave
Una veintena de familias han sido desalojadas del inmueble, que sigue custodiado por efectivos de la Policía Nacional, encargada de investigar el suceso
Ana Rodríguez
Fuentes policiales confirman este viernes dos detenidos por el incendio de este jueves en un edificio de la calle San Isidoro, en la Sagrada Familia de A Coruña, con un fallecido y un herido que permanece en la UCI del Hospital de A Coruña con pronóstico grave. Fueron detenidos --por homicidio imprudente, según las mismas fuentes--, ya en la tarde-noche del jueves. Una veintena de familias residentes en el edificio donde ocurrió el incendio mortal tuvieron que ser desalojadas y el inmueble sigue custodiado por efectivos de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación del suceso.
El incendio se declaraba este jueves alrededor de las 17.45 horas presuntamente en el cuadro eléctrico del edificio, aunque la Policía Nacional investiga las causas.
La gran cantidad de humo afectó a las escaleras y las viviendas del edificio, y, tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, los Bomberos localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. El personal del Servicio de Urgencias - 061 prestó asistencia sanitaria en el lugar a los heridos, pero solo uno pudo ser trasladado con vida, en estado crítico, mientras que el otro afectado falleció en el lugar. El herido permanece ingresado en la UCI del Hospital de A Coruña con pronóstico grave.
Los servicios de emergencia permanecieron varias horas en la calle, que tuvo que ser cortada al tránsito. El edificio quedó cerrado y custodiado por las autoridades, lo que obligó a desalojar a una veintena de familias, ya que el edificio permanece sin luz, de las cuales las que lo necesitaron fueron realojadas.
El Concello habilitó el Polideportivo de la Sagrada Familia para coordinar las actuaciones y dirimir qué familias necesitaban alternativa habitacional, y la alcaldesa, Inés Rey, se personó en la zona para seguir el operativo.
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)