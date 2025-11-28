Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba

Una charla sobre el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, celebrada en un colegio de Palma, llevó miércoles a una niña de 9 años a revelar que llevaba años siendo sometida a reiteradas agresiones sexuales por su tío, con el que convivía. Los docentes activaron de inmediato el protocolo previsto para estos casos y se alertó al juzgado de guardia y a la Policía Nacional, que apenas unas horas después arrestaron al sospechoso. El hombre permanece en estos momentos en las dependencias de la Jefatura de Policía, a la espera a pasar a disposición judicial.

Los responsables del centro escolar activaron de inmediato el protocolo previsto cuando se detectan casos de posibles agresiones sexuales a alumnos. Se informó a la madre, que presentó una denuncia en el juzgado de guardia y en la Policía Nacional. La menor fue trasladada al hospital de Son Espases, donde fue examinada por los médicos en busca de indicios que permitan confirmar las agresiones sexuales.

De forma paralela, los agentes de la Unidad de Familia y Menor (Ufam) de la Policía Nacional, especialistas en delitos contra mujeres y menores, iniciaron una investigación. Tras recabar la información facilitada por la niña y tomar declaración a la madre, los investigadores llegaron a determinar que la pequeña llevaba cuatro años sufriendo estas agresiones sexuales por parte de su tío. Esa misma tarde se llevó a cabo la detención del sospechoso, un hombre de unos treinta años.

El detenido permanece hoy en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, a la espera de pasar a disposición judicial.