Investigación
La Policía investiga la muerte de dos adolescentes en un parque Jaén
Los agentes han abierto el protocolo judicial pertinente y se ha decretado el secreto de sumario, aunque la principal hipótesis es el suicidio
Ana Ramos Caravaca
La Policía Nacional está investigando la muerte de dos adolescentes en un parque de Jaén capital. Según ha adelantado Canal Sur y ha podido confirmar este periódico con Emergencias 112, pasadas las 01:30 horas de este sábado, la sala coordinadora recibió un primer aviso del hallazgo de dos cadáveres, dos chicas, en el parque de la Concordia de la capital jiennense. Esta primera llamada alertaba de la presencia de las dos adolescentes, de unos 16 años y aparentemente sin vida y que se pudiera deber a un "posible suicidio", según los alertantes, hipótesis que no se ha confirmado por el momento.
Hasta el lugar se desplazó un amplio despliegue de servicios de emergencias, con Policía, Bomberos y el servicio sanitario del 061, el cual no pudo hacer nada por salvar la vida de las jóvenes y sólo pudo confirmar su muerte. La Policía Nacional, por su parte, ha abierto el protocolo judicial pertinente y se ha decretado el secreto de sumario. Fuentes de la investigación sí ha detallado que los cuerpos aparecieron sin signos de violencia.
No han trascendido más datos sobre el suceso, sólo que es la Policía Nacional la encargada de llevar la investigación de las posibles causas que hayan llevado a la muerte de ambas jóvenes, aunque se baraja como principal hipótesis la autolisis.
