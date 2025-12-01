Galicia
El joven que apuñaló a otro en Santiago queda en libertad tras entregarse en el juzgado de guardia
Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la estatua de Dos Marías tras una discusión entre ambos, que, aparentemente, no "tenían relación" ni tampoco antecedentes
Arturo Reboyras
El joven que presuntamente apuñaló a otro en Santiago de Compostela el pasado 22 de noviembre se ha entregado voluntariamente en el juzgado de guardia. Aunque en el momento del suceso decidió huir, lo cual pueso en marcha un operativo policial para su identificación, localización y captura, el sospechoso optó finalmente por personarse voluntariamente ante la autoridad judicial.
Así, se ha personado en los juzgados y ha prestado declaración ante la titular del juzgado de guardia, que tras escuchar su relato de los hechos decidió dejarle en libertad con cargos. Así lo han confirmado fuentes policiales. Tal y como avanzó El Correo Gallego, el apuñalamiento tuvo lugar en las inmediaciones de la estatua de Dos Marías tras una discusión entre ambos jóvenes, que, aparentemente, no "tenían relación" ni tampoco antecedentes. "El herido se metió o molestó a la novia del autor del apuñalamiento, y se inició una pelea entre ambos, y en el transcurso de la reyerta el agresor sacó un arma blanca y le propinó dos puñaladas", añadieron fuentes policiales.
Hasta el lugar del suceso, que se registró alrededor de las 20.30 horas, se trasladaron rápidamente efectivos de la Policía Nacional y Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que trasladaron al herido, cuya vida "no corre peligro", al Hospital Clínico. El agresor se dio a la fuga y en la tarde de este domingo aún no había sido localizado.
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- El secreto de Agustín, el niño que pastoreaba ovejas en Belmonte y lleva más de 60 años de éxito haciendo helados en Buenos Aires: “Soy un afortunado”
- El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas