A prisión tres jóvenes detenidos en Málaga por una presunta agresión sexual en grupo

Tres jóvenes han sido detenidos en Málaga por su presunta participación en una agresión sexual grupal a una chica de 18 años. Según ha informado hoy la Policía Nacional, los hechos habrían ocurrido la madrugada del pasado día 3 de octubre en un descampado utilizado como parking de vehículos junto a una sala de baile de la capital, aunque la investigación de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) culminó el pasado 27 de noviembre con la detención de los tres sospechosos, que tienen entre 18 y 19 años y han ingresado en prisión por orden judicial.

La Comisaría Provincial ha explicado en un comunicado que la víctima conoció aquella noche a un joven en la discoteca y que en un momento dado salió con él, aunque ya en la vía pública se sumaron dos amigos del joven. Siempre según la investigación, los varones condujeron a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas. Según la Cadena Ser, la agresión se produjo en un solar que se utiliza como aparcamiento improvisado cerca de una discoteca de la zona del Camino de San Rafael, establecimiento al que la víctima acudió con su hermana y unas amigas a celebrar un cumpleaños.

Investigación muy compleja

Tras activarse el protocolo correspondiente ante víctimas de agresión sexual, la perjudicada recibió asistencia sanitaria en un hospital de la capital y luego presentó denuncia en dependencias policiales. La UFAM de la Comisaría Provincial se hizo cargo de una investigación que han calificado "muy compleja" por las numerosas diligencias llevadas a cabo durante estas pasadas semanas. Entre esta actividad policial destaca la reconstrucción de los hechos, la toma de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos. Finalmente, los tres jóvenes fueron localizados y detenidos en sus respectivos domicilios.

Al día siguiente fueron puestos a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, cuyo titular ordenó el ingreso en prisión de los tres arrestados.