A juicio por violar a una mujer en la calle mientras ella estaba inconsciente

Dos empleados del servicio de limpieza que presenciaron parte de la agresión sexual, la madrugada del 23 de julio de 2023, pensaron, en principio, que estaban ante una pareja manteniendo relaciones sexuales en plena calle. Pero entonces se percataron de que la mujer no se movía ni abría los ojos. Luego, vieron cómo el hombre se subía los pantalones y se marchaba, dejando a la chica completamente inconsciente y tirada en un banco de la glorieta de Santa María de la Cabeza, en Madrid. Decidieron llamar a la policía.

Su rápida intervención fue clave para que una patrulla de agentes lograra identificar y detener al presunto violador, un hombre de 50 años, cubano y que estaba en situación irregular en nuestro país desde 2017. Este jueves se sienta en el banquillo de la Audiencia de Madrid, acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal (penetración) a persona con voluntad anulada.

Semen en la vagina

De acuerdo con el escrito del fiscal, sobre las seis de la madrugada, el hombre, "viendo a una mujer en estado insconsciente echada en un banco, se aproximó a la misma y, aprovechando su estado de inconsciencia, actuando con ánimo lascivo, procedió a besarla y a realizarle diversos tocamientos sexuales por el cuerpo, así como a apartarle la falda y las bragas, penetrándola vaginalmente sin que ella se percatase de nada al continuar en estado inconsciente".

La víctima, una mujer de 43 años y nacionalidad argentina, fue trasladada aquella madrugada al hospital Gregorio Marañón y sometida a una exploración en la que se halló semen del acusado en las muestras vaginales tomadas a la mujer. Además, como consecuencia de la agresión sexual, la mujer sufrió un "hematoma en región sacra", según el informe médico forense.

Los análisis de sangre de la víctima dieron positivo en varias drogas, lo que, junto con la declaración de los testigos, acredita que la mujer estaba inconsciente y, por tanto, era completamente vulnerable cuando fue agredida sexualmente.

Curso de educación sexual

La fiscalia pide para el hombre 12 años de cárcel, una pena que, según su escrito de acusación, deberá ser sustituida por una "medida de expulsión del territorio nacional por tiempo de 10 años una vez que el hombre haya cumplido las tres cuartas partes de la condena". También pide al tribunal que ordene al acusado acudir a un programa formativo de educación sexual y lo inhabilite durante 32 años para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad.

El hombre, por su parte, niega la agresión sexual y asegura que la noche en que se produjo no estaba en esa zona de Madrid. Su abogado, Juan Manuel Medina, director de Medina Abogados, pide su absolución.

Otra agresión sexual

El acusado tiene un amplio historial delictivo en España y Bélgica. Allí cumplió una condena de cárcel por otra agresion sexual, en 2011. Poco después de salir de aquella prisión belga, se trasladó a nuestro país, vivió un tiempo en Barcelona y se mudó a Cádiz, donde fue detenido y condenado por un delito de robo con violencia.

En diciembre de 2022 recuperó la libertad y, como él mismo ha reconocido a la médico forense que lo ha entrevistado en prisión, se dedicó a "deambular y pedir limosna" por varias ciudades. Solo tardó unos meses en volver a delinquir, aunque él lo niega, pese a las múltiples pruebas en su contra: "Yo de ese caso no se nada, yo a esa mujer no la he visto nunca".