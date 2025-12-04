Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería

El cadáver del pequeño fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería.

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería. / EFE

EFE

Sevilla

Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.

Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Las fuentes próximas a la investigación han añadido que la madre del menor y su actual pareja son las dos personas detenidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  4. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  5. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  6. La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
  7. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
  8. Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

¿Puedes enfermar de peste porcina por comer carne de cerdo o embutido? Todo sobre el brote que alerta al mundo

¿Puedes enfermar de peste porcina por comer carne de cerdo o embutido? Todo sobre el brote que alerta al mundo

Los albaceas de la obra del pintor gijonés Nicanor Piñole se abren ahora a que los cuadros vayan temporalmente al Revillagigedo

Los albaceas de la obra del pintor gijonés Nicanor Piñole se abren ahora a que los cuadros vayan temporalmente al Revillagigedo

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería

EN IMÁGENES: Las familias del colegio "Campiello" de Piedras Blancas piden reparaciones en el centro, que cumple 50 años

EN IMÁGENES: Las familias del colegio "Campiello" de Piedras Blancas piden reparaciones en el centro, que cumple 50 años
Tracking Pixel Contents