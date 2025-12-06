Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baleares

En estado crítico un hombre tras ser apuñalado en Ibiza

La víctima ingresa en la UCI del Hospital Can Misses

Entrada de la UCI del Hospital Can Misses.

Entrada de la UCI del Hospital Can Misses. / Vicent Marí

Redacción

Ibiza

Un hombre de 42 años y de nacionalidad italiana ha ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses tras sufrir una agresión con arma blanca, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera que, por el momento, carece de más datos sobre el suceso.

La agresión tuvo lugar la noche del viernes 5 de diciembre, y la víctima fue trasladada por una unidad del SAMU061, que le asistió de urgencia antes de su llegada al centro hospitalario. El ingreso se produjo a las 22.20 horas.

El paciente permanece en estado crítico, y continúa recibiendo atención intensiva. No han trascendido, por el momento, más detalles sobre las circunstancias de la agresión, aunque, al parecer, el presunto agresor es un residente en Santa Eulària y el apuñalamiento se habría producido en una vivienda del centro de la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
  2. Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
  3. Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
  4. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  5. Dimite Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de confianza de Canteli
  6. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
  7. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  8. Grado suspende de empleo y sueldo a una trabajadora de la escuela infantil por un 'trato inadecuado hacia uno de los menores

Adiós a la esscarcha y al hielo de la mañana: Lidl arrasa con su funda térmica para el coche que lo protege en el exterior como si estuviera dentro del garaje (y por menos de 15 euros)

Adiós a la esscarcha y al hielo de la mañana: Lidl arrasa con su funda térmica para el coche que lo protege en el exterior como si estuviera dentro del garaje (y por menos de 15 euros)

Un tiroteo en un bar clandestino de Sudáfrica deja al menos 11 muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos

Un tiroteo en un bar clandestino de Sudáfrica deja al menos 11 muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos

De Alice Campello a Paula Gonu: fin de semana de influencers en Asturias, "mi sitio favorito en el mundo"

De Alice Campello a Paula Gonu: fin de semana de influencers en Asturias, "mi sitio favorito en el mundo"

Jorge Javier Vázquez, sobre su operación en la cara, "se me desfiguró": "Me dijo que había otro tipo de cosas que me podía hacer para rejuvenecer más la cara"

Jorge Javier Vázquez, sobre su operación en la cara, "se me desfiguró": "Me dijo que había otro tipo de cosas que me podía hacer para rejuvenecer más la cara"

Queipo reclama a Barbón que actúe para que el PSOE cese "los ataques a la Constitución"

Queipo reclama a Barbón que actúe para que el PSOE cese "los ataques a la Constitución"

Sumar reta al PSOE y llevará la prórroga de los alquileres a la comisión económica previa al Consejo de Ministros

Sumar reta al PSOE y llevará la prórroga de los alquileres a la comisión económica previa al Consejo de Ministros
Tracking Pixel Contents