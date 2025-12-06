Investigación
Detenido un joven en Madrid por el presunto homicidio de su padre
Un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas
EP
Un joven ha sido detenido en la noche de este viernes en Madrid por el presunto homicidio de su padre, un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos han ocurrido en la calle Fenelón del distrito San Blas-Canillejas de Madrid, a la altura del número 14, sobre las 20.20 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso a través de varias llamadas, en las que se advertía que se había producido una agresión.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional y una UVI móvil con sanitarios del Summa 112, que han encontrado dentro de una vivienda el cuerpo ya sin vida del hombre de 59 años que presentaba varias heridas incisas.
El personal sanitario sólo ha podido confirmar el fallecimiento y, sin manipular el cuerpo, lo ha puesto a disposición judicial.
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
- Dimite Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de confianza de Canteli
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
- Los residentes fuera de Asturias ya compran una de cada cuatro viviendas: la mayor parte son madrileños, seguidos de baleares que ya superan a los vascos
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea