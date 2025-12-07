En San Fernando
Herida por quemaduras una mujer en una deflagración de gas en Cádiz
La afectada por este suceso, que ha tenido lugar a las 17.28 horas de la tarde en Cádiz, ha sido lastimada en el brazo y pierna
EP
SEVILLA
Una mujer, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha resultado herida con quemaduras en brazo y pierna en una deflagración de gas este domingo en la localidad gaditana de San Fernando, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El suceso se ha producido sobre las 17,28 horas, cuando los vecinos han alertado del siniestro al centro de coordinación.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Nacional, Protección Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos