Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en una empresa

Los Mossos neutralizan una granada en la taquilla de un trabajador despedido en Barcelona

Responsables de la empresa descubrieron el artefacto que no tenía carga explosiva

Granada encontrada en la taquilla de un trabajador en Montornés.

Granada encontrada en la taquilla de un trabajador en Montornés. / Mossos

Germán González

Barcelona

Lo más habitual es que en la taquilla del trabajo acumules objetos que poco o nada tienen que ver con tu actividad laboral, aunque alguno puede crear altas dosis de alarma. Es lo que pasó en una empresa de Montornès del Vallès el jueves de la semana pasada cuando los responsables hallaron una granada de mano en la taquilla de un empleado que había sido despedido.

Ante el riesgo, por ser descubierta entre los enseres de un exempleado y desconociendo si la granada podría explotar desde la empresa se decidió avisar a la policía local del municipio. A su vez estos agentes alertaron al grupo TEDAX de los Mossos que acudieron a comprobar la taquilla del extrabajador.

Allí vieron que el artefacto carecía de carga explosiva y por eso pudieron retirarlo con total seguridad. Los Mossos remarcan que no se investiga al extrabajador, ya que, tras hablar con él, descubrieron que la granada no tenía capacidad alguna para explotar y su presencia en la taquilla no tenía nada que ver con su actividad laboral. Eso sí, generó un susto a sus antiguos jefes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
  2. El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
  3. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  4. ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
  5. La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
  6. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  7. La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
  8. ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días

Llanes licita en 190.000 euros la mejora de caminos y espacios públicos en Vidiago, Posada y Villanueva de Pría

Llanes licita en 190.000 euros la mejora de caminos y espacios públicos en Vidiago, Posada y Villanueva de Pría

La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo

Forés elogia a sus compañeros en la delantera y se pronuncia sobre salir en busca de minutos: "Solo pienso en el Sevilla"

Forés elogia a sus compañeros en la delantera y se pronuncia sobre salir en busca de minutos: "Solo pienso en el Sevilla"

Récord de recaudación, más de 125.000 espectadores y un homenaje ya previsto para José Luis Cienfuegos: el Festival de Cine de Gijón hace balance de una edición "histórica"

Récord de recaudación, más de 125.000 espectadores y un homenaje ya previsto para José Luis Cienfuegos: el Festival de Cine de Gijón hace balance de una edición "histórica"

Los pacientes del HUCA con insuficiencia respiratoria avanzada serán tratados en su casa

Los pacientes del HUCA con insuficiencia respiratoria avanzada serán tratados en su casa
Tracking Pixel Contents