Susto en una empresa
Los Mossos neutralizan una granada en la taquilla de un trabajador despedido en Barcelona
Responsables de la empresa descubrieron el artefacto que no tenía carga explosiva
Germán González
Lo más habitual es que en la taquilla del trabajo acumules objetos que poco o nada tienen que ver con tu actividad laboral, aunque alguno puede crear altas dosis de alarma. Es lo que pasó en una empresa de Montornès del Vallès el jueves de la semana pasada cuando los responsables hallaron una granada de mano en la taquilla de un empleado que había sido despedido.
Ante el riesgo, por ser descubierta entre los enseres de un exempleado y desconociendo si la granada podría explotar desde la empresa se decidió avisar a la policía local del municipio. A su vez estos agentes alertaron al grupo TEDAX de los Mossos que acudieron a comprobar la taquilla del extrabajador.
Allí vieron que el artefacto carecía de carga explosiva y por eso pudieron retirarlo con total seguridad. Los Mossos remarcan que no se investiga al extrabajador, ya que, tras hablar con él, descubrieron que la granada no tenía capacidad alguna para explotar y su presencia en la taquilla no tenía nada que ver con su actividad laboral. Eso sí, generó un susto a sus antiguos jefes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días