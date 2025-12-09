Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

TRÁFICO DE DROGAS

Detienen en Barajas a una falsa embarazada con más de dos kilos de cocaína pegados a un vientre de silicona

La joven llevaba trece paquetes de droga adheridos al abdomen bajo una prótesis que simulaba un avanzado estado de gestación

Detenida una falsa embarazada por ocultar dos kilos de cocaína bajo su barriga

Detenida una falsa embarazada por ocultar dos kilos de cocaína bajo su barriga

Sara Fernández

Héctor González

Madrid

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en un falso vientre de silicona. La joven, que viajaba en un vuelo internacional, fue sorprendida en un control rutinario y ha ingresado ya en prisión.

Los hechos se remontan al pasado 26 de noviembre, cuando la mujer aterrizó en Madrid procedente de un vuelo transatlántico. En el filtro de entrada, los agentes de la Policía Nacional se fijaron en ella y decidieron someterla a un control más exhaustivo después de que respondiera de forma “incoherente” a las preguntas sobre su viaje y su situación personal.

A simple vista, la pasajera aparentaba estar en un avanzado estado de gestación: tripa voluminosa, movimientos acompasados y actitud de falsa fragilidad. Sin embargo, su nerviosismo y las contradicciones en sus explicaciones terminaron por levantar todas las alarmas.

Un vientre de silicona y trece paquetes pegados al cuerpo

Ante la insistencia de los agentes y de forma voluntaria, la joven se retiró parte de la ropa y sacó de debajo una prótesis de silicona con forma de vientre de embarazada. El supuesto embarazo se desinfló en cuestión de segundos: bajo el falso vientre quedaron al descubierto varios fragmentos de plástico transparente que sujetaban trece paquetes pegados a su abdomen.

En total, mujer transportaba más de dos kilos de cocaína. La pasajera fue detenida en ese mismo momento y puesta a disposición judicial como presunta responsable de un delito de tráfico de estupefacientes. La investigación policial continúa abierta para determinar si se trata de un caso aislado o de una pieza más en una ruta estable de introducción de cocaína a través de correos humanos que simulan embarazos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
  2. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  3. Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
  4. La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
  5. El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
  6. Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
  7. Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
  8. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora

PS6 y Xbox NEXT: ¿Por qué los desarrolladores japoneses respaldan consolas más potentes?

PS6 y Xbox NEXT: ¿Por qué los desarrolladores japoneses respaldan consolas más potentes?

¿Cuándo ir a urgencias por gripe? Los expertos detallan los síntomas que exigen atención médica inmediata

¿Cuándo ir a urgencias por gripe? Los expertos detallan los síntomas que exigen atención médica inmediata

Asturias aparca los esquís: Fuentes de Invierno se suma a Pajares y echa el cierre a la espera de nuevas nevadas (previstas para esta fecha)

Asturias aparca los esquís: Fuentes de Invierno se suma a Pajares y echa el cierre a la espera de nuevas nevadas (previstas para esta fecha)

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Abre sus puertas en Asturias un gigantesco supermercado, que regala dinero por su estreno: "Te llevas un vale de 5 euros por cada 10 de compra"

Abre sus puertas en Asturias un gigantesco supermercado, que regala dinero por su estreno: "Te llevas un vale de 5 euros por cada 10 de compra"

Cuando la mente avisa del peligro: morderse las uñas, procrastinar y otras formas de autosabotaje

Cuando la mente avisa del peligro: morderse las uñas, procrastinar y otras formas de autosabotaje
Tracking Pixel Contents