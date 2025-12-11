Tribunales
En busca y captura el acusado de violar 20 veces a su hijastra en Mallorca
El acusado, para quien la Fiscalía reclama una condena de 15 años de cárcel, no se ha presentado al juicio que debía celebrarse hoy
Las agresiones sexuales se sucedieron durante casi una década, según la acusación
La Audiencia Provincial de Palma ha puesto en busca y captura a un hombre acusado de violar unas 20 veces a su hijastra en Mallorca. El tribunal ha adoptado esta decisión después de que el sospechoso, para quien la Fiscalía reclama 15 años de prisión, no se haya presentado al juicio que debía celebrarse hoy. Los magistrados consideran que su ausencia, de la que tampoco ha dado razones, supone "una deliberada intención de sustraerse de la acción de la justicia", como ha defendido el ministerio público.
El procesado, de 53 años, está acusado de agredir sexualmente de forma reiterada a la hija de su pareja a lo largo de casi una década, entre 2003 y 2010. La víctima tenía entonces entre 9 y 16 años. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el hombre se aprovechó de la relación familiar y de que podía estar a solas con la niña de forma habitual para abusar de ella. Las violaciones se producían en el domicilio donde convivían cuando la madre se iba a trabajar.
El sospechoso le decía a la niña, expone la Fiscalía, que aquello era un secreto entre ellos y que no contara nada, pues nadie iba a creerla y él diría que estaba loca. La menor no era capaz de oponerse a las agresiones debido a su corta edad, detalla el ministerio público. El hombre está acusado de un delito continuado de agresión sexual, por el que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros para la perjudicada.
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles