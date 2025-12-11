En busca y captura el acusado de violar 20 veces a su hijastra en Mallorca

La Audiencia Provincial de Palma ha puesto en busca y captura a un hombre acusado de violar unas 20 veces a su hijastra en Mallorca. El tribunal ha adoptado esta decisión después de que el sospechoso, para quien la Fiscalía reclama 15 años de prisión, no se haya presentado al juicio que debía celebrarse hoy. Los magistrados consideran que su ausencia, de la que tampoco ha dado razones, supone "una deliberada intención de sustraerse de la acción de la justicia", como ha defendido el ministerio público.

El procesado, de 53 años, está acusado de agredir sexualmente de forma reiterada a la hija de su pareja a lo largo de casi una década, entre 2003 y 2010. La víctima tenía entonces entre 9 y 16 años. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el hombre se aprovechó de la relación familiar y de que podía estar a solas con la niña de forma habitual para abusar de ella. Las violaciones se producían en el domicilio donde convivían cuando la madre se iba a trabajar.

El sospechoso le decía a la niña, expone la Fiscalía, que aquello era un secreto entre ellos y que no contara nada, pues nadie iba a creerla y él diría que estaba loca. La menor no era capaz de oponerse a las agresiones debido a su corta edad, detalla el ministerio público. El hombre está acusado de un delito continuado de agresión sexual, por el que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros para la perjudicada.