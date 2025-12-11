En Mondéjar
Un fallecido y un herido grave en el incendio de una vivienda en Guadalajara
El incendio se ha originado la madrugada de este jueves en una vivienda de tres plantas, al parecer, en unos colchones que había en la planta baja del inmueble, en el que residían siete personas, todas ellas de origen inmigrante
EFE
Un hombre ha fallecido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Mondéjar (Guadalajara) en el que también se han visto afectados otros seis hombres, uno de ellos de gravedad.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha originado a las 3:45 horas de este jueves en una vivienda de tres plantas de la calle Solana Alta, en Mondéjar, al parecer en unos colchones que había en la planta baja del inmueble, en el que residían siete personas, todas ellas de origen inmigrante.
Uno de los residentes, del que se desconoce la edad, ha fallecido por inhalación de humo.
Además, otro hombre ha resultado herido de gravedad y ha tenido que ser trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara.
Los otros cinco residentes también han sufrido heridas leves, ya sea por inhalación de humo o por torceduras de tobillo al saltar desde la tercera planta hacia la calle, y han sido trasladados también al hospital de Guadalajara por dos ambulancias de soporte vital.
Los bomberos de Azuqueca de Henares, que se han desplazado al lugar, han dado por extinguido el incendio a lo largo de la madrugada.
La vivienda en la que se ha producido el fuego ha quedado inhabitable, si bien las llamas no han afectado a inmuebles colindantes.
Al lugar del suceso, además de los bomberos de Azuqueca, la UVI y las dos ambulancias de soporte vital básico, han acudido agentes de la Guardia Civil, médico de urgencias y la agrupación de Protección Civil de la localidad.
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles