Investigación
Un muerto y un desaparecido en el naufragio de una neumática en Cádiz
Tres de los cuatro tripulantes de la embarcación cayeron al agua por un golpe de mar en la zona de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, y sólo uno de ellos alcanzó con vida la playa de La Barrosa
EFE
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han recuperado en el mar el cadáver de un hombre y continúan la búsqueda de un desaparecido tras el naufragio de una embarcación neumática en la zona de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Los dos viajaban anoche, junto a otras dos personas, en una embarcación neumática de unos cinco metros de eslora en la zona de Sancti Petri, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, cuando un golpe de mar provocó que tres de ellos cayeran al mar.
Sobre las 22:50 horas, una persona que presenció los hechos alertó de lo sucedido a los servicios de rescate.
Tanto la Guardia Civil como Salvamento Marítimo desplegaron por tierra, mar y aire un dispositivo en la búsqueda de los tres tripulantes que habían caído al mar.
Uno de los tres tripulantes fue localizado vivo en la cercana playa de La Barrosa. Y poco antes de las 11.30 de esta mañana, un helicóptero de Salvamento Marítimo avistó en el mar el cadáver de otro de los tripulantes.
Una embarcación del mismo servicio lo ha recuperado y trasladado a la estación de Puntales de Cádiz. Allí, tras el levantamiento judicial del cadáver, la Guardia Civil ha realizado su identificación y avisado a sus familiares.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han continuado la búsqueda del tripulante que sigue desaparecido.
