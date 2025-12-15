FUEGO EN LA CAPITAL
Desalojada la Torre Foster de Madrid tras un pequeño incendio en el sótano
Las llamas, que brotaron al incendiarse un trasformador, no han dejado heridos de ninguna consideración
Javier Niño González
Fuego en el corazón de Madrid. La Torre Foster, uno de los grandes bloques de la zona financiera de las Cuatro Torres, ha sido evacuada preventivamente en la mañana de este lunes. El incidente en el edificio ubicado en el paseo de la Castellana de la capital se produjo alrededor de las 09:30 horas, posiblemente tras arder un transformador eléctrico ubicado en el sótano,.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Madrid, que ya han logrado extinguir las llamas y ventilar el humo. El suceso no ha dejado ni heridos ni intoxicados por inhalación de humo, si bien ha asustado a los trabajadores, que se han visto obligados a abandonar el edificio tras interrumpirse el suministro eléctrico para evitar males mayores.
En estos momentos, tanto bomberos como los servicios de seguridad de la torre se encuentran limpiando la zona y asegurando el edificio para que sea segura la vuelta al edificio.
Moeve, la principal compañía que tiene sus oficinas centrales en la Torre Foster, ha explicado en redes que el desalojo se ha producido "como medida de precaución" ante el fallo eléctrico. "Estamos trabajando con la propiedad del edificio para reestablecer las instalaciones y recuperar la actividad lo antes posible, salvaguardando en todo momento la seguridad de las personas", añade la empresa.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
- El Oviedo tiene el ok de Guillermo Almada: será el sucesor de Luis Carrión