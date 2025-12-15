Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

ACCIDENTE

Un niño, muy grave tras caer al vacío en un edificio de Palma

La Policía Nacional está investigando en qué circunstancias se ha precipitado el menor

Una ambulancia en Son Espases.

Una ambulancia en Son Espases. / DM

Marcos Ollés

Palma

Un niño ha resultado herido muy grave esta tarde al precipitarse al vacío en un bloque de pisos de la calle General Riera, en Palma. El menor ha sido trasladado en ambulancia a Son Espases y la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. En principio se descarta la intervención de otras personas en el suceso.

Los hechos, según confirman fuentes policiales, han ocurrido al filo de las tres menos cuarto de la tarde a la altura del número 130 de la calle General Riera. El menor, cuya edad no han podido precisar las fuentes consultadas, ha caído sobre un vehículo estacionado.

Al lugar han acudido rápidamente patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, así como una ambulancia. Los efectivos sanitarios han comprobado que el menor presentaba lesiones muy graves y lo han trasladado de urgencia a Son Espases, donde ha quedado ingresado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
  2. Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
  3. Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
  4. Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
  5. Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
  6. La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
  7. Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
  8. Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo

El IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón visita el Parlamento Europeo

El IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón visita el Parlamento Europeo

Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad

Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad

Pachucho, tirando a mal

Pachucho, tirando a mal

En imágenes: Nuevos autobuses eléctricos de Gijón

En imágenes: Nuevos autobuses eléctricos de Gijón

Qué ha sido de Lara Álvarez: de salir en prime time a dar clases como profesora lejos de las cámaras

Qué ha sido de Lara Álvarez: de salir en prime time a dar clases como profesora lejos de las cámaras

El bono taxi de Gijón recibe más de un centenar de solicitudes (y ya hay lista de admitidos)

El bono taxi de Gijón recibe más de un centenar de solicitudes (y ya hay lista de admitidos)

Una localidad asturiana premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: la gran fiesta que va a tener lugar cinco días antes de Nochebuena

Una localidad asturiana premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: la gran fiesta que va a tener lugar cinco días antes de Nochebuena

La Navidad ya suena en Mieres: los escolares del colegio Liceo salen a la calle a cantar su villancico

La Navidad ya suena en Mieres: los escolares del colegio Liceo salen a la calle a cantar su villancico
Tracking Pixel Contents