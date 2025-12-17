En el municipio de Mazarambroz
Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo
El hombre despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte e iba en dirección a Cádiz
EFE
Toledo
Un hombre de 41 años ha fallecido este miércoles después de estrellarse con la avioneta en la que viajaba en la dehesa del Castañar, en Mazarambroz (Toledo).
Según ha informado a EFE el 112, el piloto despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) e iba en dirección a Cádiz.
A las 11:23 horas, se perdió el contacto con él, lo que movilizó a la Guardia Civil, Salvamento Aéreo, bomberos de Orgaz (Toledo) y personal del servicio de extinción de incendios de Castilla-La Mancha (Infocam).
Sobre las 14:00 horas, se ha hallado la avioneta destrozada en la dehesa y tras una intensa búsqueda, la Guardia Civil ha encontrado al piloto fallecido a las 17:30 horas.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
- Fin del culebrón en el banquillo azul: el Oviedo ficha a Guillermo Almada como entrenador