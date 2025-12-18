Investigación abierta
Un hombre resulta herido tras sufrir un apuñalamiento en una estación de Barcelona
Redacción
Barcelona
Un hombre resultó herido tras ser apuñalado este miércoles a última hora de la tarde en la estación de Rodalies de La Sagrera-Meridiana de Barcelona.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas y, según ha adelantado el digital 'El Caso', la agresión se produjo en el interior de un tren.
El autor de la agresión huyó del lugar y, hasta el momento, no se han producido detenciones. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la autoría de los hechos, han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
- Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura