Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Investigación

Muere tiroteado un hombre en plena calle en la localidad barcelonesa de Castelldefels

Los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores del crimen

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press

EFE

Barcelona

Un hombre ha muerto tiroteado en la vía pública en Castelldefels (Barcelona), ante lo que los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores.

Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el tiroteo ha ocurrido en la calle Dr Fleming de Castelldefels poco después de las 16.00 horas de este lunes.

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo, con la ayuda de un helicóptero, para tratar de identificar y detener al autor o autores del crimen, cuyo móvil se investiga.

TEMAS

  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  4. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  5. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
  6. El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
  7. El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
  8. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

Carmen Lomana se pronuncia sobre la relación de Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "Ana es así, internacional"

Carmen Lomana se pronuncia sobre la relación de Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "Ana es así, internacional"

Cuento de Navidad (1)

Luz verde ambiental al horno eléctrico de ArcelorMittal en Avilés, clave para futuro de la siderurgia en Asturias

Luz verde ambiental al horno eléctrico de ArcelorMittal en Avilés, clave para futuro de la siderurgia en Asturias

La selección asturiana femenina absoluta de fútbol hace historia con su primer entrenamiento y debut oficial en Avilés

La selección asturiana femenina absoluta de fútbol hace historia con su primer entrenamiento y debut oficial en Avilés

Así se vivió el sorteo de la Lotería en la Asturias exterior: pellizco en Torrevieja y resignación en Madrid

Así se vivió el sorteo de la Lotería en la Asturias exterior: pellizco en Torrevieja y resignación en Madrid
Tracking Pixel Contents