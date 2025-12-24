Investigación
Decretan el ingreso en prisión del detenido por la muerte de una mujer en Barakaldo
El titular del juzgado de guardia de Getxo ha ordenado finalmente prisión provisional por un presunto delito de homicidio y agresión sexual
EFE
El Juzgado de guardia de Getxo (Bizkaia) ha decretado el ingreso en prisión del hombre de 27 años arrestado tras la muerte de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Bizkaia) al que se le acusa de presuntos delitos de homicidio y agresión sexual.
El individuo, que se encontraba en dependencias de la Ertzaintza desde la noche del domingo, ha pasado durante la mañana de este miércoles a disposición judicial para prestar declaración.
El titular del juzgado de guardia de Getxo ha ordenado finalmente prisión provisional por un presunto delito de homicidio y agresión sexual.
La instrucción del caso continuará a partir de ahora en el Jugado de Violencia sobre la mujer de Barakaldo, según han informado fuentes judiciales.
Las hijas de la víctima alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas del domingo de que acababan de encontrar el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.
Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza, personal médico, una comitiva judicial y un médico forense, que confirmaron el fallecimiento de la mujer.
Horas después la Ertzaintza detuvo al varón por su presunta vinculación con la muerte y la autopsia ha revelado que la muerte de la mujer fue violenta.
En Euskadi existe un servicio de atención telefónica 24 horas para mujeres víctimas de la violencia machista: 900 84 01 11. También se puede llamar en cualquier momento al 112 de atención a emergencias.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores de edad pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)