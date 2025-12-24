Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban una réplica de un cuadro de El Greco en Sevilla pensando que era el original

Los hechos han ocurrido sobre las cuatro de la madrugada en la parroquia de San Eutropio de Paradas

Roban una réplica de un cuadro de El Greco en Sevilla pensando que era el original / El Correo

Redacción

Sevilla

Unos desconocidos han robado la pasada noche una copia del cuadro de El Greco 'La magdalena penitente', que se puede ver en la parroquia de San Eutropio de Paradas (Sevilla), un robo en el que los investigadores sospechan que los ladrones buscaban el cuadro original, que está en la misma iglesia pero protegido por un sistema de seguridad.

Según ha adelantado El Pespunte y han informado a EFE fuentes de la investigación, los autores del robo han accedido a la iglesia por la puerta lateral de su sacristía y se cree que ha sido sobre las cuatro de la madrugada, cuando se ha registrado el salto de la alarma.

Los investigadores sospechan que ha podido ser un robo por encargo y que los ladrones pretendían llevarse el original del cuadro, la obra más importante del edificio que está dentro de un habitáculo protegido con una reja y un sistema propio de alarma.

Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha pasado parte de la mañana en el edificio recogiendo huellas y datos sobre este suceso.

Así es el cuadro 'La Magdalena Penitente'

'La Magdalena Penitente' es un cuadro datado entre 1580 y 1585, con características propias del estilo espiritual y manierista de El Greco. Se desconoce cómo llegó a Paradas, pero en su día se hizo una copia para que fuese admirada de cerca, mientras el original está protegido.

Ángel Fernández y Beatriz Álvarez se imponen en la 38ª Carrera Popular de Nochebuena de Gijón

El gran salto que pegó la cardiología en Asturias: dos médicos echan la vista atrás para coger impulso

La moda contemporánea saca a bailar al traje regional asturiano: cuando tradición y modernidad van de la mano

La segunda vida de una motivadora de runners: la ovetense a la que una grave lesión retiró del balonmano y ahora ayuda a corredores "de todos los niveles"

La vía muerta del AVE que nunca llegó a Asturias y del que se habló tantas veces

Susto en pleno centro de Oviedo: una gran cantidad de humo en la casa blanca de Uría alerta a los vecinos y termina con la actuación de los bomberos

