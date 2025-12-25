Encontrada “sana y salva” en Italia Gina, la menor de 5 años sustraída por su padre en El Prat de Llobregat

Justo antes de Navidad y unos diez días después de su desaparición, Gina, de 5 años, podrá volver con su madre en El Prat de Llobregat para terminar de celebrar las fiestas. Los Mossos d’Esquadra han anunciado que la menor ha sido localizada “sana y salva” en Vitulazio (Italia).

Según han informado los agentes, ha sido clave la estrecha colaboración con las autoridades italianas a través del canal Sirene, así como la participación de una agencia de detectives privados. Este 23 de diciembre, los Carabinieri consiguieron localizar al padre, Facundo, que se escondía en el sur de Italia y constatarón que lo estaba buscando un juzgado español por sustracción de menores. Poco después, los agentes italianos descubrieron que la niña estaba con familiares del padre y pudieron rescatarla.

La desaparición se produjo el pasado 13 de diciembre, cuando Facundo Nahuel D. S., de 36 años, decidió no devolver a su hija a la madre, tal y como estaba previsto, rompiendo el régimen de visitas impuesto por el juzgado. De este modo, cometió presuntamente un delito de sustracción parental. El hombre, de origen argentino, no acudió ese día al punto de encuentro fijado en El Prat de Llobregat, lo que llevó a los Mossos a activar un amplio dispositivo de búsqueda.

Durante la investigación, los agentes contactaron con el entorno del sospechoso para determinar si podía haberse ocultado con amigos o familiares, tanto en distintas localidades de España como en Italia. También detectaron que había retirado dinero de cuentas bancarias y vendido algunas pertenencias, entre ellas un coche, lo que apuntaba a una fuga planificada.

En este contexto, Facundo tiene además pendiente un juicio por un presunto delito de malos tratos psicológicos a su expareja, previsto para el próximo mes de febrero.

Finalmente, la policía italiana, con el apoyo de detectives privados, logró localizar al hombre en el domicilio de unos familiares en Italia, donde se encontraba junto a la menor. Gina fue rescatada y será devuelta a su madre en Barcelona, con la que podrá pasar ahora el resto de las fiestas navideñas.

La pareja se había separado hace aproximadamente un año y, hasta ese momento, el padre había cumplido el régimen de visitas, que le permitía estar con la niña un fin de semana cada quince días y devolverla posteriormente a un punto de encuentro. La ausencia a esa cita fue lo que activó las alarmas de la madre.

Dos días después de la desaparición, las entidades SOS Desaparecidos y NISDE - Asociación Niños Sin Derechos difundieron en redes sociales imágenes del padre y de la menor y solicitaron colaboración ciudadana para dar con su paradero.