Atropello

Muere una menor atropellada en Almería tras bajar del coche

Fueron varios conductores los que alertaron al Teléfono 112 de la presencia de dos turismos parados y una persona tendida en la calzada

Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. / 112 - Archivo

EFE

Almería

Una joven de 17 años ha fallecido tras ser atropellada en la autovía A-7, a su paso por el municipio almeriense de Huércal-Overa, tras bajarse del vehículo en el que viajaba y que conducía un familiar.

El suceso tuvo lugar sobre las 22:15 horas de este jueves en el punto kilométrico 666 de la citada vía en sentido Almería, según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 Andalucía.

Fueron varios conductores los que alertaron al Teléfono 112 de la presencia de dos turismos parados y una persona tendida en la calzada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Mantenimiento de Carreteras y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que la víctima, una mujer de 17 años, falleció durante el traslado al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, al parecer tras haber sido arrollada por otro vehículo al apearse del coche en el que circulaba.

TEMAS

