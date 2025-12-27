Investigación
Detenido el presunto homicida de un hombre de 60 años acuchillado en Madrid
EP
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte de otro varón, de 60 años, que fue acuchillado en la pierna en el domicilio del arrestado en Madrid, en el distrito de Usera.
El suceso ocurrió este viernes en la calle Marcelo Usera de Madrid poco antes de las 11.30 horas, según ha informado este sábado Emergencias 112.
Según indican a EFE fuentes de la Policía Nacional, el detenido, de 57 años, y el hombre que resultó fallecido estaban en el domicilio del arrestado, que, a la llegada de los agentes, sostuvo que habían apuñalado a su amigo.
Ante un discurso incoherente y tras encontrar en la casa el arma presuntamente empleada en la agresión, un cuchillo de grandes dimensiones, la Policía Nacional detuvo al morador de la vivienda como presunto responsable de un delito de homicidio.
Cuando llegaron los agentes, la víctima todavía estaba con vida. A la espera de los sanitarios, la Policía le hizo un torniquete en la pierna para cortar la hemorragia, pero el hombre entró después en parada cardiorrespiratoria mientras era asistido por los sanitarios.
Tras más de 30 minutos realizando maniobras de reanimación avanzadas no se logró revertir la parada, según ha indicado Emergencias Madrid.
Tanto la víctima como su presunto agresor son de nacionalidad española.
La Policía Nacional, y en concreto la Policía Judicial de la comisaría de Usera, se ha hecho cargo de las investigaciones.
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- Oleada de cancelaciones de trenes en Asturias debido a las heladas: 'No debería pasar, los convoyes están en mal estado
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Muere una mujer mayor en su casa de Infiesto y detienen a su hijo por abandono