Investigan si el incendio que obligó a desalojar a 80 personas en Mallorca fue causado por un maltratador

El devastador incendio que obligó este sábado a desalojar a 80 personas en dos bloques de un edificio en Mallorca pudo estar relacionado con la violencia de género. La Guardia Civil investiga como principal hipótesis que el fuego iniciado en un coche estacionado en un aparcamiento subterráneo pudo ser intencionado, al pertenecer a una víctima de violencia de género en riesgo alto y tener indicios del posible uso de una sustancia acelerante de las llamas. Una patrulla permaneció toda la noche vigilando para que no apareciera por allí el presunto maltratador.

El fuego se inició sobre las siete y media de la mañana en un coche estacionado en el aparcamiento subterráneo de un edificio de la localidad de sa Coma, en el término municipal de Sant Llorenç des Cardassar. Las llamas del vehículo cobraron en poco tiempo una gran virulencia y se propagaron por dos bloques de viviendas.

El inmueble que sufrió las consecuencias más severas del incendio era el que estaba situado justo encima del lugar donde se encontraba estacionado el coche donde se declaró el suelo. Se trataba de un vehículo híbrido y, al alcanzar a las baterías, se produjo una colosal llamarada que alcanzó grandes dimensiones.

Hospital de campaña del Ib-salut activado para atender a las víctimas del incendio. / BIEL CAPÓ

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron rápidamente efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Sant Llorenç. A estos se sumaron también policías locales desplazados expresamente desde Manacor. Por su parte, Bombers de Mallorca movilizó en primera instancia a todo el parque de Artà y luego se sumaron dotaciones de los parques de Alcúdia y de Manacor.

La prioridad de los efectivos fue realizar el inmediato desalojo de los vecinos residentes en los dos bloques de viviendas afectados. En total se trataba de unas 80 persoonas. Al sufrir las consecuencias más devastadoras, el bloque situado sobre el coche incendiado fue desalojado con suma celeridad. Las llamas afectaron a buena parte del inmueble y quedó envuelto en un espeso humo negro.

Mientras, en el caso del segundo bloque del edificio, la situación era mucho menos crítica. Por este motivo se decidió que muchas personas permanecieran confinadas en el interior de sus casas, ante el elevado riesgo que suponía exponerse al denso humo del incendio.

Por su parte, las asistencias sanitarias del Ib-salut activaron el protocolo de incidente con múltiples víctimas de nivel 2 por la posible exitencia de unos 40 afectados. Este dispositivo contempla también la instalación de un hospital de campaña para poder atenderlas a todos los pacientes de la forma más fluida posible.

Hasta los bloques se desplazaron una UVI móvil, tres ambulancias convencionales y otro vehículo de intervención rápida.

Bombers de Mallorca desplegados en el lugar del siniestro. / Biel Capó

Un total de 23 afectados fueron atendidos por el personal sanitarios en el hospital de campaña por intoxicación debido a la inhalación de humo. Entre estos se encontraban dos guardias civiles y cinco policías locales. De estos 19 solo precisaron de asistencia ‘in situ’ y se les dio el alta allí mismo. Mientras que otras cuatro personas fueron trasladadas hasta el hospital de Manacor, donde ingresaron en estado leve.

Extinción compleja

Las labores de extinción del incendio fueron extremadamente complejas. El automóvil donde se localizó el foco del fuego era un vehículo híbrico y el incendio amenazaba con reavivarse continuamente al alcanzar las baterías. Por este motivo, los bomberos decidieron sacarlo al exterior para evitar que las labores de extinción se tuvieron que repetir de manera indefinida.

Las cuarenta viviendas del bloque más afectado por el incendio del coche en el aparcamiento subterráneo del edificio de sa Coma quedaron precintadas, al presentar daños estructurales. El fuego afectó tanto al cableado como a las tuberías de agua potable y de fecales. Hasta dentro de unos tres o cuatro días, una vez que el arquitecto municipal las haya inspeccionado, se podrá determinar si es viable o no que los residentes puedan regresar a sus hogares con garantías de habitabilidad. Otro punto que resultó especialmente dañado fue el aparcamiento subterráneo, donde se inició el siniestro en el coche. es el aparcamiento. El fuego dañó también tanto el cableado como las tuberías de los distintos suministros y también quedó precintado.

Los investigadores de la Guardia Civil se hicieron cargo de esclarecer el origen del fuego. Lo que en un primer momento se perfilaba como un incendio accidental se tornó en un posible fuego intencionado, al ser la dueña del coche víctima de violencia de género en riesgo alto.

Residentes desalojados del edificio de la calle Ficus se trasladan a los apartamentos Europa. / Biel Capó

Del polideportivo a los apartamentos Europa

El incendio del edificio provocó el desalojo del medio centenar de residentes en el bloque situado inmediatamente encima del lugar donde se encontraba estacionado un coche en el aparcamiento subterráneo. El fuego destrozó por completo el cableado y las tuberías de los suministros de agua y de la evacuación de fecales. Hasta el punto de que se decretó su precinto, al considerar que presentaban daños estructurales. Solo hasta que lo supervisara el arquitecto municipal de Sant Llorenç se podía determinar si era viable o no retornar a estas viviendas. La mitad de los afectados, unas 25 personas, pudo encontrar acomodo en casa de familiares y amigos. Mientras que los otros 25 se encontraron de repente completamente desamparados. El Ayuntamiento de Sant Llorenç les facilitó entonces un techo de urgencia en el interior del polideportivo municipal. Aunque el lugar careciera de la más básica comodidad para poder pernoctar. Sin embargo las gestiones del consistorio prosiguieron hasta encontrar una solución mucho más adecuada para mitigar la experiencia traumática. El alcalde, Jaume Soler, contactó con la dueña de los apartamentos Europa, y esta se hizo cargo de la precaria situación de estas personas. Una vez que activó la corriente y el suministro de agua, estas 25 personas desalojadas lograron encontrar acomodo en estos inmuebles de una forma más adecuada.