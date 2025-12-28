Desaparición
Nueva Zelanda busca a un marinero gallego desaparecido a bordo de un pesquero
El barco partió de la ciudad de Suva, en Fiyi, esta semana
Lara Graña
Son en torno a veinte los tripulantes con los que suele operar el Viking Bay, un palangrero con base en Vigo (Galicia) y que opera en aguas del Pacífico occidental y central. Pero en las últimas horas fue advertida a bordo la desaparición de uno de ellos, un marinero de larga trayectoria en la mar. Efectivos de búsqueda de Nueva Zelanda se han incorporado al operativo con al menos un helicóptero, según pudo confirmar este periódico en fuentes directas. La familia ya ha sido informada.
Según consta en sus registros de navegación y como han apuntado las mismas fuentes, el buque partió hace menos de una semana del puerto de Suva, en las islas Fiyi, en dirección a zona de pesca. Esta dársena es una de las más recurridas por la flota pesquera en toda la zona, tanto para la operativa recurrente de descargas y arranches como para pequeñas reparaciones.
El Viking Bay tiene permiso de pesca otorgado por la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC), en cuyos registros consta Casilmar Gestión como compañía armadora. El buque, construido en 1999, tiene 43,5 metros de eslora por 9,2 de manga; tiene capacidad para la congelación de 6 toneladas diarias para unas bodegas que pueden albergar algo más de 440 metros cúbicos de capturas. El barco tiene pabellón español y matrícula de Vigo.
