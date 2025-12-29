Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizado el cuerpo del segundo desaparecido en Málaga

El hallazgo se ha producido en una zona de cañas del río Fahala próxima a la zona en la que se trabajó ayer

Busqueda de desaparecido en Alhaurín el Grande tras el temporal

Busqueda de desaparecido en Alhaurín el Grande tras el temporal / Álex Zea - Europa Press

Jose Torres

EFE

Málaga

El cuerpo del segundo hombre desaparecido el pasado sábado en Alhaurín el Grande ha sido localizado este mediodía por el dispositivo que había reactivado la búsqueda a primera hora de la mañana en el río Fahala, cauce que los dos fallecidos intentaron cruzar con la furgoneta en la que circulaban en el peor momento del temporal del pasado sábado. Según fuentes del operativo, el cadáver ha sido encontrado cauce abajo en una zona de cañas próxima a la ya rastreada ayer, por lo que los trabajos se dan por concluidos. Alrededor de 150 personas, entre ellas agentes del instituto armado, bomberos, Policía Local, Protección Civil y voluntarios, han participado en esta segunda jornada de búsqueda.

El primer hallazgo se produjo sobre las 17.00 horas de este domingo a un kilómetro del punto donde fue hallada bocabajo la furgoneta en la que viajaban, que quedó totalmente destrozada. A los dos hombres, de 53 y 54 años, se les perdió la pista a las 23.00 horas del sábado, cuando salieron de un establecimiento del pueblo y se dirigieron en la furgoneta a la vivienda de uno de ellos, localizada en una zona rural a la que se accede cruzando el río Fahala. Precisamente, la red Hidrosur registró esa noche 134,7 litros por metro cuadrado en esa zona esa noche, convirtiéndose en una de las zonas más castigadas por las precipitaciones.

Puesto de mando del dispositivo de búsqueda.

Puesto de mando del dispositivo de búsqueda. / Ayuntamiento Alhaurín el Grande

Luto en el pueblo

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha anunciado este lunes que ha suspendido todos los actos navideños previstos para los próximos días "ante la gravedad de los hechos ocurridos y en señal de respeto". Así, no se celebrarán los eventos conocidos como Navidad en tus plazas, la Neon Party y la fiesta prevista para recibir el 2026.

